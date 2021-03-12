شكرا لقرائتكم خبر عن كرمها الرئيس واحتفل بها المواطنون.. رحيل صاحبة القرط الذهبى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن دنيانا اليوم الجمعة، الحاجة زينب المعروفة إعلاميا بصاحبة القرط الذهبي الذى تبرعت به لصندوق تحيا مصر عن عمر ناهز 97 عاما.



الحاجة زينب من أوائل المتبرعين لصندوق تحيا مصر فور الإعلان عنه، حيث قامت ببيع قرطها الذهبي والذى بلغ ثمنه 370 جنيها لصالح الصندوق، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استقبالها بمقر رئاسة الجمهورية وتكريمها.



احتل هاشتاج "#أحلىحاجةفي_مصر" وسائل التواصل الاجتماعي بعد تبرع الحاجة زينب بقرطها، وباتت حديث وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية.



ولدت وعاشت بقرية منية سندوب التابعة لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولها جهد كبير في عمل الخير والعمل العام، حيث قامت بزيارة إلى مكتب محافظ الدقهلية وطالبته بتحويل مستشفى قريتها إلى طوارئ، بالإضافة إلى إصلاح ورصف الطريق الواقع أمام قريتها المنصورة – القاهرة نظرا لكثرة الحوادث عليه.



