شكرا لقرائتكم خبر عن الانهيار الكبير.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال منتصف النهار بعد أن انهارت أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم الجمعة آخر أيام عمل البورصات قبل العطلة الأسبوعية التى توافق يومي السبت والأحد، ويواصل الذهب اليوم عالميًا انخفاضه لليوم الثاني على التوالي بعد أن بدأ الانخفاض منذ مساء أمس الخميس واستمر بشكل مسارع خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-3-2021، بالتزامن مع الانخفاض فى سعر الذهب عالميًا مساء الخميس، والذى استمر لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة، ونقدم فيما يلي أسعار الذهب اليوم فى مصر بعد الانخفاض فى الأسعار.

وكان سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة في منتصف تعاملات اليوم كما يلي:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 يبلغ 862 جنيهًا بدلاً من 870 جنيهًا في الصباح.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر اليوم 754 جنيهًا بدلاً 761 جنيهًا في الصباح.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم عيار 18 بلغ 646 جنيهًا بدلاً من 652 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 6000 بدلاً من 6088 جنيهًا في الصباح.

انهارت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية ووصل السعر ظهر اليوم الجمعة للتعاملات الفورية إلي 1703.11 دولار مقابل 1722.07 للسعر الافتتاحي بانخفاض قدره 18.96 دولار، في حين كان نطاق الأسعار اليوم 1727.91 دولار و1699.07 بفارق قدره 28.84 دولار .

وانخفض سعر الذهب عالميًا للعقود الآجلة ووصل السعر إلي 1699.8 دولار مقابل 1720.5 للسعر الافتتاحي بانخفاض قدره 20.7 دولار في حين كان نطاق الأسعار يتراوح بين 1696.6 دولار و1726.1 دولار بفارق قدره 29.5 دولار.

يتوقع أن يستمر سعر الذهب في الانخفاض أو على الأقل حول ذات المستوي من الأسعار ولن يرتفع بفعل الأخبار الإيجابية بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون حزمة التحفيز في أمريكا والتى يتم بموجبها منح إعانة بطالة للمواطنين في أمريكا قيمتها 1400 دولار شهريًا وذلك لمواجهة ظروف أزمة فيروس كورونا، والتى يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على القانون قبل بعد غد الأحد موعد انتهاء قانون منح البطالة الحالي في أمريكا.

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