شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقي أصحاب محال وصيدليات شارع فؤاد في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة الدولة لشئون البيئة، خلال زيارته الاسكندرية مساء أمس، على لقاء أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والكافيهات الموجودة فى شارع فؤاد وسط الاسكندرية، للتوعية بمبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على الصحة العامة واستبدالها ببدائل أخرى.

وعقب افتتاح الوزيرة لخلية المخلفات الخطرة الجديدة فى الناصرية غرب الاسكندرية بتكلفة 17 مليون جنيه، برفقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أجرت الوزيرة جولة ميدانية شملت عدد من المحال والمطاعم والكافيهات فى شارع فؤاد باعتباره من أقدم الشوارع فى الاسكندرية ويضم محلات على الجانبين من منطقة الشلالات وحتى المنشية.

وقالت الوزيرة خلال اللقاء أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، برفع الوعى باستخدام الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة دون وضع إلزام بذلك، مشددة على خلال الجولة على تشجيع مبادرات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والتعرف على كافة الآراء المختلفة ووضعها فى الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات لتكون معبرة عن نبض الشارع بشكل حقيقى.

وتناولت الوزيرة خلال لقائها أصحاب المحال والمطاعم والصيدليات الآراء وادارت ناقش مجتمعى مع اصحابها للتعرف على توجهاتهم وآرائهم والتحديات التى يواجهونها للتحول لاستخدام بدائل الاكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، حيث يحتاج البلاستيك لما يقرب من ألف سنة للتحلل فى التربة وله أضرار كثيرة على الصحة والكائنات الحية.

وأوضحت الوزيرة لأصحاب المحلات جهود وزارة البيئة من خلال حملة "إتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي للمواطنين للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ، آملة فى أن يتبنى أصحاب المحلات داخل الشارع لتلك المبادرة ليكونوا قدوة ومثال يحتذى به باقى المحلات.

وقال عدد من أصحاب المحلات أن مشكلتهم الأساسية تتعلق بسعر منتجات بدائل البلاستيك التى تعتبر ذات سعر أعلى من البلاستيك رخيص الثمن ، وفى حالة توافر تلك المنتجات بسعر مناسب لا مانع لديهم من الإعتماد عليها ، كما أكد البعض على ضرورة أن يكون البديل جيد ومناسب للاستخدام مرتادي المحلات .

وأكدت الوزيرة لأصحاب المحلات، أنه يتم العمل على إيجاد منتج جديد يقدم نفس الخدمة التى يقدمها المنتج البلاستيك دون الضرر بالبيئة، حيث يتم دراسة إمكانية توفير تلك المنتجات من المخلفات الزراعية كجذوع الموز و مخلفات الذرة وغيرها على غرار ما تم تنفيذه فى جريد النخل الذى تم استغلاله فى صناعة خشب الـMDF مشيرة الى أنه سيتم إعطاء المحلات التى تستبدل الأكياس الأحادية الإستخدام ببدائل صديقة للبيئة علامة أو شهادة خضراء.