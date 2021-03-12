شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : تطعيم ٤٥٢ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، سير العمل بمكتب صحة ثان الزقازيق، تابع خلالها تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا كوفيد١٩ بمحافظة الشرقية، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وعدم وجود أي معوقات، وعمل البرنامج الخاص بتسجيل المواطنين بكفاءة، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بصورة جيدة، وحفظ الطعوم بدرجة الحرارة المناسبة لها، كما تم التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين «درجة الحرارة، وضغط الدم، والسكر» قبل الحصول على التطعيم، حفاظاً على صحتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم بالمحافظة حتي الآن ٤٥٢ مواطن، وذلك بعد قيامهم بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت منذ أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.

وأشار وكيل الوزارة أنه جاري تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للجميع المواطنين بالفئة المستهدفة، وأن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.