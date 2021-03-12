شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملات على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت جهودها عن غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بشارعي الدروس وشلتوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، لمنع التجمعات وغلقها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.