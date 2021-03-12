شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، مشدداً بتوجيه ضربات رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية دون تهاون، مع أحد وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأرض الزراعية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، أسفرت تلك الحملات عن قيام رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف، بوقف أعمال صبة سقف للدور الثاني علوي بمنزل مخالف بقرية أولاد مهنا التابعة لوحدة أولاد سيف على مساحة ٧٠ متر .

كما قام رئيس الوحدة المحليه بالزوامل بفك شدة خشبية بالدور الأول علوي، لمنزل بعزبة أبوشرف على مساحة ٧٠ متر، كما تم إزالة وفك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بعزبة أبوطاحون على مساحة ٨٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياق متصل قام رئيس الوحدة بالعدلية، بشن حملة إزالة مقابر بدون إحلال وتجديد بمقابر قرية الشغانبة على مساحة ٣٠ متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.