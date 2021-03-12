شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٧ آلاف رغيف خبز مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ،والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وإستغلال المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله نوفل، وبحضور إيهاب خاطر رئيس المدينة، قد تمكنوا من ضبط سيارة رقم ر د ط ٩٤٦٥، محمل عليها ٧ آلاف رغيف خبز بلدي وآلي بغرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء، بقرية الهيطة بنطاق مدينة صان الحجر.

تم التحفظ على الخبز وتسليمه لأحد المخابز لإعاده توزيعه على المواطنين بالسعر المدعم بالبطاقات التموينية، وتحرير المحضر رقم 142 صان الحجر جنح أمن دولة طوارئ، ضد «ص.ا.ع» سائق السيارة المضبوطة، والتحفظ على السيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبها المخالف.