شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن 990 مواطنًا بالقافلة الطبية بمركز قفط في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بقنا أمس أعمال القافلة الطبية والتي أقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية البراهمة بمركز قفط

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة قد نجحت في توقيع الكشف الطبي على 990 مواطن في العديد من التخصصات الطبية المختلفة بالإضافة إلى عمل 22 تحليل بمعمل الدم و5 تحاليل بمعمل المستوطنة و47 حالة خلع اسنان و17 حالة سونار بالإضافة إلى استخراج 9 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل 5 مرضي إلى المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

قافلة طبية مجانية بمركز قفط

وقد تم عقد العديد من الندوات الصحية والتثقيف الصحي ل 95 مواطن حول خطورة الأمراض والحد من انتشار فيروس كورونا.

قافلة طبية مجانية بمركز قفط