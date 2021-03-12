شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف تعويضات مصابي ووفيات مصنع حريق العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى السلام التخصصي بالقاهرة صباح اليوم قيام لجنتي الإغاثة بالعبور ومديرية التضامن بدء صرف التعويضات اللازمة للمصابين والمتوفيين بحريق مصنع العبور والذي أسفر عن إصابة ٢٠ شخصا ووفاة ٢٤ آخرين بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسهيل كافة الاجراءات.

وقال مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن، إن فرق الإغاثة بالمديرية بإشراف أشرف عفيفي مدير الاغاثة ونجاة الشوربجى اخصائية وفريق العبور أنهي أعمال الحصر لكافة المصابين وعدد من المتوفيين الذين تم التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم وفقا للقرار رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩ وتنفيذا لتعليمات الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة صرف التعويضات.

فيما تمكنت أجهزة الامن في القليوبية من القبض على صاحب حريق مصنع العبور وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في العبور بتهمة الإهمال وتعريض حياة الاخرين للخطر.

وتعرف الأهالي على 9 جثث من المتوفيين في حريق مصنع العبور وتم تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن فيما جارى التعرف على 11 جثة اخرين لازالوا يتم عرضهم على الأهالي في محاولة لمعرفتهم.