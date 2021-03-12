قافلة إرشادية مجانية للتوعية بـ«حياة كريمة» ورعاية أشجار الفاكهة في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس الإعلام الريفي، في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح وكيل الوزارة، قافلة ارشادية مجانية لتوعية مزارعى برج العرب بمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأهيل وتطوير القرى الأكثر فقراً.

قافلة ارشادية مجانية للتوعية بـ"حياة كريمة" ورعاية أشجار الفاكهة فى الاسكندرية (صور)

وتناولت القافلة الإرشادية التابعة لإدارة برج العرب الزراعية، تعريف المزارعين بمبادرة «حياة كريمة» التي ترعاها الدولة لخدمة المناطق الأكثر فقراً، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتحدثت في هذا الموضوع الدكتورة صافيناز محمود مسؤول الإعلام الريفي بالمديرية وبحضور منى خليل مسؤول الإعلام بمركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

قافلة ارشادية مجانية للتوعية بـ"حياة كريمة" ورعاية أشجار الفاكهة فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية مجانية للتوعية بـ"حياة كريمة" ورعاية أشجار الفاكهة فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية مجانية للتوعية بـ"حياة كريمة" ورعاية أشجار الفاكهة فى الاسكندرية (صور)

وشملت القافلة التوعية برعاية أشجار الفاكهة، حيث تناول بالشرح المهندس محمد أبوجبل الخبير في رعاية أشجار الفاكهة ومدير إدارة برج العرب الزراعية، كيفية الرعاية الخاصة بكل نوع من أنواع أشجار الفاكهة المزروعة ببرج العرب، موضحاً النقاط الأساسية للأنواع المختلفة والفرق بين رعاية الأشجار مستديمة الخضرة أو متساقطة الأوراق .

ونظم القافلة الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسؤولة الإعلام الريفي بالمديرية.

قافلة ارشادية مجانية للتوعية بـ"حياة كريمة" ورعاية أشجار الفاكهة فى الاسكندرية (صور)