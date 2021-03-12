شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب مصنع العبور المحترق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على صاحب مصنع العبور المحترق وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في العبور بتهمة الإهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.

فيما كشفت تحقيقات النيابة في الحريق الذي أسفر عن وفاة 20 وإصابة 24 آخرين أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات ما تسبب في الكارثة اضافت التحقيقات أن حريق العبور يعد إهمالا من صاحب المصنع.

ولايزال فريق البحث الجنائى والنيابة العامة تحصر الخسائر بالمصنع وتعرف الأهالى على 9 جثث من المتوفيين في الحريق وتم تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفنة فيما جارى التعرف على 11 جثة آخرين لازالوا يتم عرضهم على الاهالى في محاولة لمعرفتهم.

وقرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص ووجه المحافظ، مجدى حسين، وكيل التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، موضحا أنه سيتم صرفها وفقا لقانون التضامن الاجتماعى وتعويض أسر الضحايا، بواقع 10 آلاف جنيه لكل ضحية من ضحايا حريق مصنع العبور

فيما أعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة خروج 12 حالة من مصابى الحريق بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات لهم، حيث تنوعت إصابات المتعافين ما بين حالات اختناق وحرق بسيطة، فيما لازال يوجد 7 حالات داخل المستشفى يتم تقديم الخدمة الصحية لهم وحجزهم بالرعاية المركزة.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد اندلاع حريق هائل في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعيه بمدينة العبور

انتقل العميدان عمرو حرب مدير الحماية المدينة وخالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتم الاستعانه بـ15 سيارة إطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقيه و4 حزانات استراتيجى «من القاهرة والقليوبية والإدارة العامة للحماية المدنية». وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة وأسفر الحريق عن مصرع 20 شخصا واصابة 24 اخرين.

وبالمعاينه تبين ان المصنع يقع على مساحة اكثر من 1500 متر ومكون من اربعة طوابق ملك ابو السعود احمد فهمى ويعمل في انتاج الملابس الجاهزة وتم نقل جميع المصابين والمتوفين للمستشفيات المختصه في القاهرة والقليوبية والشرقيه