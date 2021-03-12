شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة هندسية لعقار العتبة الذي نشب به الحريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم ٣ ميدان العتبة (مول عبد الشافى) بحى الموسكى الذى نشب به حريق صباح اليوم، لبيان مدى تأثره من الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية والغاز والكهرباء والأسعاف والحى لمكان الحادث.

حيث تبين أن الحريق نشب بالدور الثاني والثالث بالعقار المكون من أرضى + ٣ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائى والدور الثاني والثالث عبارة عن محلات ومخازن اكسسوار موبايلات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب إنتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

حريق في مول عبد الشافي بحى الموسكى