شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الشباب والرياضة» يتفقد عدد من مراكز شباب باسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار زيارته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الأقصر، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر ،اليوم الجمعة، مراكز شباب «الغريرة، أصفون، السلام»، بإدارة إسنا.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بالتنسيق بشأن الانتهاء من تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب الغريرة، ودراسة البدء في إنشاء ملعب قانوني، وتطوير حديقة ألعاب الأطفال. وشدد على مسئولي المركز تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية وتحقيق أقصي استفادة من إمكانيات المبنى الإداري بالمركز المتضمن لصالات الأنشطة، وقاعة حاسب آلي لحين الانتهاء من تطوير الملاعب.

وأكد الوزير على دراسة طلبات مركز شباب أصفون في توفير صالة جيم مزودة بالأجهزة الرياضية، وصيانة الأعمال الإنشائية المطلوبة. وخلال جولته بمركز شباب السلام، شهد وزير الشباب والرياضة مجموعة من العروض الكشفية وعروض أعضاء النادي في رياضة الكاراتيه، وشملت جولته بالمركز قاعة الاجتماعات والمؤتمرات، وملعب كرة القدم القانوني، والمبنى الإداري، والملعب الخماسي.

وطالب مجلس إدارة مركز شباب السلام من الوزير تطوير الملعب القانوني، والموافقة على مشروع الطرح الاستثمارى للمحال التجارية على سور المركز، وتطوير قاعة الاجتماعات.

وزير الشباب يتفقد عدد من مراكز الشباب باسنا

وزير الشباب يتفقد عدد من مراكز الشباب باسنا

وزير الشباب يتفقد عدد من مراكز الشباب باسنا

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