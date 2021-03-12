شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : ننتج ٤٢ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه يتم العمل على إيجاد منتج جيد يقدم نفس الخدمة التى يقدمها المنتج البلاستيك دون الضرر بالبيئة ، جاء ذلك خلال جولتها بعدد من أصحاب المحال والمطاعم بمحافظة الإسكندرية ومدينة الغردقة مشيرة أنه يتم دراسة إمكانية توفير تلك المنتجات من المخلفات الزراعية كجذوع الموز ومخلفات الذرة وغيرها على غرار ما تم تنفيذه فى جريد النخل الذى تم استغلاله فى صناعة خشب الMDF ،حيث يتولد بمصر سنوياً حوالى ٤٢ مليون طن من المخلفات الزراعية والتى تتخطى نسبتها المخلفات الصلبة التى تصل إلى حوالى ٢٦ مليون طن فى العام.

أوضحت فؤاد لأصحاب المحلات أنه سيتم إعطاء المحلات التى ستستبدل الأكياس الأحادية الإستخدام ببدائل صديقة للبيئة علامة أو شهادة خضراء ، كما تدرس الحكومة إمكانية تقديم حوافز مالية وفقاً للمادة ٢٧ من قانون المخلفات ، وذلك لتشجيع المحلات على استخدام كافة البدائل الصديقة للبيئة، كما تسعى الوزارة لعمل منصة لكافة الشركات والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتبادل الخبرات وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض.