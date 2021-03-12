شكرا لقرائتكم خبر عن وسط غياب رسمي .. تشييع جثمان الحاجة زينب الملاح أول متبرعة لصندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، عقب صلاة الجمعة، جثمان الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بإسم الحاجة زينب والتى توفيت صباح اليوم عن عمر يناهز 99 عاما بعد، 6 سنوات ونصف من تكريم الرئيس السيسى لها بقصر رئاسة الجمهورية عقب تبرعها بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر إستجابة لدعوة الرئيس.

تم وضع الجثمان في نعش أمام المقابر وصلى عليها الإمام صلاة الجنازة وسط غياب رسمى لمحافظ الدقهلية وأى مسؤول تنفيذي.

ودعى الخطيب للحاجة زينب التي كانت مثالا لحب الوطن ولكل سيدة مصرية أصيلة تضحى بكل ما تملك من اجل مصر.

وتسابق عدد كبير من شباب القرية لحمل الجثمان حيث كان يعتبرها الجميع أما لها، وانخرط نجلها الدسوقى خليل في حالة بكاء هستيرى هو وشقيقاته الثلاثة مؤكدا أن والدته كان بركة العائلة وتمنت أن تموت يوم الجمعة واكرمها الله بالوفاة كما تمنت صباح يوم الجمعة في شهر مبارك هو شهر رجب.

وأكد «خليل» أن شقيقة السيد محتجزا في العناية المركز بمستشفى الطوارئ بعد تعرضه لحادث أليم ولا يعلم بوفاة الحاجة زينب الملاح.

وروى نجل الحاجة زينب، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها قبل وفاتها، وقال وهو يبكى «الحاجة زينب لقيت ربها وهى مصلية ومستمعة للقرآن الكريم، وقبل وفاتها بلحظات طلبت كوب عصير وشربته ثم أسلمت روحها لله عز وجل».

تشييع جثمان الحاجة زينب بقريتها منية سندوب

تشييع جثمان الحاجة زينب بقريتها منية سندوب

تشييع جثمان الحاجة زينب بقريتها منية سندوب

تشييع جثمان الحاجة زينب بقريتها منية سندوب

تشييع جثمان الحاجة زينب بقريتها منية سندوب

تشييع جثمان الحاجة زينب بقريتها منية سندوب

وأضاف: الحاجة زينب كانت بتعشق تراب البلد والرئيس السيسى وفى كل صلاة تدعى لمصر وللسيسى وكانت دائما توصينا بمصر، وخلوا بالكم على البلد يا ولاد.