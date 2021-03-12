شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الحاجة زينب الملاح التي نعاها السيسي؟ «بروفايل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحاجة زينب هي زينب مصطفى مسعد الملاح، مواليد 1902 بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، لها ولدين «الدسوقى والسيد»، و3 بنات أخريات.

فقدت بصرها في سن مبكرة وتوفى زوجها من عدة سنوات وتركها تصارع في الحياة بمفردها حتى وفاتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 99 عاما بمنزلها بقرية منية سندوب.

ظهرت الحاجة زينب على الساحة الإعلامية، عقب اعلان الرئيس السيسى عن انشاء صندوق تحيا مصر، ودعى المصريين بالتبرع للصندوق في عام 2014 وإعلانه التبرع عن نصف راتبه لصالح الصندوق، فبادرت الحاجة زينب بخلع قرطها الذهبى وهو كان كل ماتملك وتبرعت به لصالح صندوق تحيا مصر إستجابة لدعوة الرئيس، وكان لتصرفها صدى كبير بين رموز الدولة وجموع المصريين الذين تبرعوا للصندوق عقب ذلك.

استقبل الرئيس السيسى الحاجة زينب في شهر سبتمر 2014 بقصر رئاسة الجمهورية وكرمها ووجه بتوفير رحلة حج لها على نفقته الخاصة.

بعد عدة أيام توجه اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية آنذاك لمنزلها وسلمها تأشيرة وتذكرة الحج وملابس الإحرام وهتفت السيدة الكفيفة «تحيا مصر».

ويقول نجلها الدسوقى خليل والذى رافقها في لقاء الرئيس لم تصدق أمى الحاجة زينب أنها في حضرة الرئيس وقالت له «انت مين يا إبنى انت السيسى» فقال لهعا «أيوه يا حاجة أنا السيسى ثم قبل رأسها ويديها وهى تدعو له ولمصر.

وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم» ظلت أمي حتى وفاتها تروى للجميع لحظات لقائها للرئيس وتقول ده بيحب مصر والمصريين وتوفيت وهى تصلى وتدعى له ولمصر.