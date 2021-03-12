شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الساعات الأخيرة قبل هدم عقار فيصل المحترق بتقنية التفجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشراً للساعات القليلة قبل هدم عقار فيصل المحترق، يوضح استعداد قوات الأمن بالتعاون مع محافظة الجيزة لتفجير العقار.

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحويلات المرورية من الساعة 3 عصر اليوم الجمعة ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتشمل التحويلات:

أولا: القادم من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى "القوس الغربى" والمتجه إلى وصلة المريوطية يستخدم محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة، ولا يستكمل السير في اتجاه محور المريوطية.

ثانيا: القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى "القوس الغربى" يسير في محور وصلة المريوطية باتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة، ولا يستكمل السير في اتجاه مناطق العقار على القوس الغربى.

ثالثا: القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة "من أعلى المنيب" والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعى يستخدم وصلة المريوطية باتجاه أغلى القوس الغربى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى.

رابعا: تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائرى المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينا إلى الطريق الدائرى " القوس الغربى" باتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى.

كما تشمل التحويلات:

• القادم من مناطق الطريق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة "من أعلى المنيب" ويرغب فى التوجه الى طريق إسكندرية الزراعى يتم الصعود الى وصلة المريوطية اتجاه أعلى القوس الغربى اتجاه منزل طريق إسكندرية الصحراوى منزل 4.5 اتجاه الاسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود الى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

• القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى "القوس الغربى" يمينا اتجاه وصلة المريوطية ويستكمل أعلى الطريق الدائرى اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى.

• القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق إسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه الى مناطق الجيزة يستخدم محور صفط اللبن فى اتجاه ميدان الجيزة، وشارع فيصل او اتجاه جامعة القاهرة.