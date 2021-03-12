أخبار مصر.. تكليفات رئاسية لرصد احتياجات قاطنى قرى مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان الحكومة صدور تكليفات رئاسية لرصد احتياجات قاطنى قرى مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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5 معارك كروية تنتظر كارتيرون بعد تولي المسئولية الفنية للزمالك.. 3 لقاءات على صفيح ساخن فى دوري أبطال أفريقيا.. مهمة صعبة أمام حرس الحدود بالكأس بوجود ثلاث غيابات مؤثرة.. وقمة نارية أمام الأهلي في سباق الدوري

مهمة صعبة تحملها الفرنسي باتريس كارتيرون في وقت ضيق، بعد توليه الإدارة الفنية لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق والذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج خاصة النتائج الأفريقية في دوري الأبطال، والذي يواجه فيه الزمالك تحدياً صعباً في مجموعة قوية بدور المجموعات.

الخبرة في إدارة المباريات الكبيرة ومعرفة الفرنسي بالفريق الأبيض الذي تركه في سبتمبر الماضي ليعود في مارس الجاري، تعتبر هي العوامل التي تبعث حالة من الطمأنينة لدى عشاق القلعة البيضاء في ظل الموقف الصعب واشتعال المنافسة، خاصة وأن كارتيرون يمتلك رصيداً من الذكريات الطيبة لدى عشاق الفريق الأبيض خاصة في مواجهة النادي الأهلي.

اعرف التحويلات المرورية لحركة السيارات بالدائرى قبل ساعات من هدم عقار فيصل

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحويلات المرورية من الساعة 3 عصر اليوم الجمعة ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

الحكومة تنفى تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية دون تحقيق احتياجات قاطنيها

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة ‏كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.‏

الحكومة: تكليفات رئاسية لرصد احتياجات قاطنى قرى مبادرة حياة كريمة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.

الحكومة: تكليفات رئاسية لرصد احتياجات قاطنى قرى "حياة كريمة" .. ‏تشكيل 317 لجنة تضم 10 آلاف مواطن بكل وحدة محلية وقروية بالمحافظات ..‏لتحديد الأولويات والمشاركة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير ‏القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، ‏والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية ‏‏"حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع ‏مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم ‏‏(31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم ‏تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في ‏تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً ‏شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة‎.‎

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