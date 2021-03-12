شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.‏‎‏‎‏‎

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو -البطاطس 4 جنيهات -البصل بـ5 الأبيض -البصل الأحمر 7 جنيهات -الكوسة 7 جنيهات للكيلو -الجزر 5 جنيهات -الخيار 5 جنيهات -الجوافة 8.5 جنيه ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات للكيلو -الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام. - الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه. والفلفل الألوان 19 والليمون 21 جنيها. الفاصوليا الخضراء 25 جنيها. التفاح السكرى 25 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات. اليوسفى 8.5 جنيه. ‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها. - البسلة 8 جنيهات. البرتقال بسرة 7.5 جنيه.