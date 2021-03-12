محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة الري عقب ترقيته رئيساً للبعثة المصرية بدولة أوغندا

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة الري عقب ترقيته رئيساً للبعثة المصرية بدولة أوغندا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري، وذلك عقب ثقة القيادة السياسية واختياره للعمل رئيساً للبعثة المصرية للري بدولة أوغندا، ولجهده المتميز في النهوض بقطاع الري في المحافظة خلال فترة عمله.
وجه المحافظ الشكر لدرويش، تقديرًا له على جهوده المخلصة في آداء المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقه في أثناء فترة توليه مسئولية الري بالمحافظة، وخاصة جهوده المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية، والذي يعد أحد المشروعات المهمة التي يوليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أهمية كبيرة لما لها من أهمية في الحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف المحافظ أن المهندس عمر درويش، كان مثالاً للقيادة التي يحتذي بها في الرقي والجهد والإخلاص في العمل، وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي كانت تخص قطاع الري، معرباً عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم، ومشيراً إلي أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى في العمل وبذل المزيد من الجهد.
من جانبه أعرب المهندس عمر درويش، عن اعتزازه وشكره بتكريم السيد محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنياً أن يكون استطاع تحمل تلك المسؤولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954