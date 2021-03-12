شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة المنيا غدا السبت القادم الموافق 13 مارس تحت عنوان «اصنع الفرصة واشتغل فني»، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة المنيا وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 12 محافظة، وبالتزامن مع احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي الذي يوافق 18مارس من كل عام.

حيث تختتم فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب يوم الخميس الموافق 18 مارس في شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل، وسيضم الملتقي الذي يوافق العيد القومي للمحافظة مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب شركات القطاع الخاص والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات، وتمتد فعاليات الأسبوع بداية من غدا السبت الموافق 13 مارس إلى الخميس 18 مارس 2021 «.

يأتي الأسبوع في إطار دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأكيدا على أهمية تقوية الشراكات بين البرامج التنموية والوزارات المعنية وتماشيا مع جهود محافظة المنيا في تقديم الدعم للشباب والتشجيع على العمل المهني وزيادة الإنتاج.

وأضاف محافظ المنيا، أن تلك الفعاليات تهدف إلى التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030، حيث تهدف فعاليات التدريب إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، انه سيتم تدريب الشباب الراغب في بدء مشروعه الخاص به على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة، كما يتم تدريبهم على مهارات سوق العمل وربطهم بفرص عمل ومصادر تمويل لمشروعاتهم، مما يسهم في تشجيع كافة الأطراف المعنية على المشاركة بشكل فعال في تنفيذ الانشطة وتشمل مشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بجانب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

هذا وستتضمن الفعاليات جلسة حوار بين الأطراف المعنية، وسوف تضم تلك الجلسة ممثلين من الأطراف المعنية المختلفة المهتمين والمؤثرين بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وريادة الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمحافظة المنيا مثل الوزارات المعنية (وزارة الهجرة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة القوى العاملة، وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة والاثار) بجانب القطاع الخاص، الجمعيات الاهلية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الداعمة لمناقشة اهم التحديات التي تواجه القطاع بالمحافظة والربط بين تلك الأطراف المعنية والخروج بخطة عمل مشتركة التي تهدف إلى توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف للشباب ودعم الصناعات المنتجة والتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال لشباب محافظة المنيا، وسيقوم بإدارة الجلسة دكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt.

كما ستشمل الفعاليات أيضا جلسة توعية «كيف تبدأ مشروعك “، وتدريب على جاهزية العمل، تدريب ريادة الاعمال المقدم من مبادرة سوبر فني، دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة، تدريب الميسرين بمدارس التعليم الفني، تدريب عن مهارات الضيافة والتعامل مع السائحين للعاملين بالمزارات السياحية بالمحافظة، وكذلك زيارة تفقدية لمراكز التدريب بمركز القوى العاملة ومراكز التشييد والبناء التي تم تجهيزها بواسطة برنامج TVET.