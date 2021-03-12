شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفى محمد الشيخ، رئيس تحرير برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، تراجع الحالة الصحية للإعلامي القدير والصحفي وائل الإبراشي.

ونشر «الشيخ» صورة وائل الأبراشي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا عليها: «ادعوا للأستاذ وائل الابراشي ربنا يتم شفائه على خير هو في حالة حرجة لأن تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس».