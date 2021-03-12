شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ينعي الحاجة زينب الملاح المتبرعة بقرطها لصندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعي الرئيس عب الفتاح السيسي، اليوم، الحاجة زينب، التي تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر في عام 2014 كأول سيدة مصرية تتبرع بكل ما تملك لوطنها مصر وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بلقائها في القصر الجمهورى.

وقال الرئيس عبر الصفحة الرسمية «فيس بوك»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق «تحيا مصر».

رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها.