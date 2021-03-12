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الرئيس السيسي ينعي الحاجة زينب الملاح المتبرعة بقرطها لصندوق تحيا مصر

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعي الرئيس عب الفتاح السيسي، اليوم، الحاجة زينب، التي تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر في عام 2014 كأول سيدة مصرية تتبرع بكل ما تملك لوطنها مصر وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بلقائها في القصر الجمهورى.

وقال الرئيس عبر الصفحة الرسمية «فيس بوك»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق «تحيا مصر».

رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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