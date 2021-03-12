شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة حالات الوفاة والمصابين بحريق مصنع العبور للملابس الجاهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا بشأن حادث حريق مصنع العبور بمحافظة القليوبية، والذي نتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، حيث تعمل اللجنة المعنية من النيابة العامة على استبيان الأمر، والتعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المصنع.

وأشار التقرير الصادر من مديرية القوي العاملة بالقليوبية أنه بالانتقال الفوري من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية لمكان حريق مصنع العبور لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحريق، حيث بين التقرير نشوب حريق في جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، ولم يتمكن فريق عمل المديرية من دخول المنشأة وقت نشوب الحريق .

وكشف التقرير عن أن الخسائر الناتجة عن الحريق 20 حالات وفاة، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة، وخرج منهم 6 بالفعل بعد تلقي الخدمة الصحية في مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، فضلا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير سبق أن كلف مديرية القوى العاملة بالقليوبية بمجرد علمه بالحادث بالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.