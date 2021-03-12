شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد المدفن الصحي بطريق سيوة بتكلفة 60 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح ، المدفن الصحي الجديد بالكيلو 20 طريق مطروح سيوة علي مساحة 60 فدان، والمستهدف إقامة 15 خلية لتجميع القمامة والمخلفات بتكلفة إجمالية للمشروع 60 مليون جنيه.

وأعلن جاب الله أنه سيتم عمل مستقبلا مصنع لتدوير القمامة داخل المدفن الصحي الجديد وسيتم دفن ناتج المصنع في الخلايا علما بأن الخلية الواحدة تقوم باستيعاب قمامة ومخالفات تصل إلى 200 ألف طن والخلية عبارة عن حفرة بمساحة 1700 في عمق 8 م تحت سطح الارض.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه سيتم اقامة محطة وسيطة متنقلة التي تقوم بكبس القمامة والتي تصل إلى 60 طن للحمولة الواحدة ثم يتم نقلها الي المدفن الصحي الجديد بالكيلو 20 بطريق مطروح سيوة ليتم عملية التدوير والاستفادة من القمامة والمخلفات.

وتفقد رئيس المدينة المدفن الصحي الحالي بالكيلو 29 بطريق مطروح سيوة ووجه برفع القمامة من جانبي الطريق، مشددا على الموظف المسئول عن المدفن الصحي بضبط السيارات التي تقوم برمي القمامة خارج المدفن وارسال أرقامها لاتخاذ الإجراء القانوني حيال السيارات المخالفة.