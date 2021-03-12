شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ورئيس «العربية للتصنيع» يبحثان تصنيع 200 عربة قطار نوم للسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية في مجال الوحدات المتحركة حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس«عبدالفتاح السيسي بتعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة .

وخلال الأجتماع تم مناقشة موقف التطوير الشامل لعدد 200 عربة درجة ثالثة سكة حديد حيث تم الانتهاء من عدد 109 عربة حيث أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من تطوير باقي العربات خاصة وان العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتكون كافة عربات ركاب السكك الحديدية قبل نهاية هذا العام عربات جديدة وأخرى تم تطويرها وتجديدها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون في تصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة بضائع جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة أحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك التعاون في تصنيع وتوريد 200 عربة نوم جديدة لتشغيلها على خط القاهرة أسوان لدعم القطاع السياحي.