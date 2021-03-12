شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 600 مواطن ضمن القافلة الـ25 للمبادرة الرئاسية «نور حياة» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الكشف على (600) مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الخامسة والعشرون للمبادرة الرئاسية «نور حياة»، وذلك بمركز شباب بمم بمركز ومدينة تلا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

أوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان في المنوفية بأن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.