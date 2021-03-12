شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقى عدد من أصحاب المحلات لإقناعهم لاستخدام أكياس بلاستيك صديقة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية برفع الوعى باستخدام الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة دون وضع إلزام بذلك قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة ميدانية لعدد من المحلات المتنوعة ما بين مطاعم وصيدليات وكافيهات بشارع فؤاد بمحافظة الأسكندرية لتشجيع مبادرات الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية بهدف التعرف على كافة الأراء المختلفة ووضعها في الإعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات لتكون معبرة عن نبض الشارع.

وألتقت وزيرة البيئة خلال الجولة بعدد من أصحاب المحلات وتبادلت الحوار والنقاش معهم للتعرف على توجهاتهم وأرائهم والتحديات التي يواجهونها للتحول لإستخدام بدائل الاكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، حيث يحتاج البلاستيك لما يقرب من ألف سنة للتحلل في التربة وله اضرار كثيرة على الصحة والكائنات الحية.

وأوضح عدد من أصحاب المحلات أن مشكلتهم الأساسية تتعلق بسعر منتجات بدائل البلاستيك التي تعتبر ذات سعر أعلى من البلاستيك رخيص الثمن، وفى حالة توافر تلك المنتجات بسعر مناسب لامانع لديهم من الإعتماد عليها، كما أكد البعض على ضرورة أن يكون البديل جيد ومناسب لأستخدام مرتادى المحلات مثل ماصة العصير لابد من أن يكون ذو خامة تقارب لنفس ما يقدمه البلاستيك للمستخدم.