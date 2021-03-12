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القوات المسلحة تقيم معرض فنى لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد (صور)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستمراراً لإحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم إفتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 20 مارس الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعوضية.

يأتى المعرض ضمن الأنشطة التى تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وإكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة فى تسويق منتجاتهم.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية.

معرض فنى لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد
معرض فنى لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد
معرض فنى لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد
معرض فنى لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد
معرض فنى لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد
معرض فنى لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

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  • تعافي

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  • وفيات

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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