شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تمنح موافقات لـ 5 شركات للاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد عبدالجابر، مدير عام إدارة الاراضي والمياه والبيئة في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في الإسكندرية، إن الإدارة منحت تراخيص لـ 5 شركات تعمل في مجال الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية، في منطقتى النهضة وبرج العرب، خلال شهر فبراير الماضى، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات الادارية والفنية والهندسية التي تسبق الحصول على الموافقات النهائية.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الموافقات الخمسة تخص شركات كيم تراسك وجرين هاند ومحمد كامل في برج العرب، وكيما تك باسم طارق شوشة، واليكس للمستلزمات الزراعية في النهضة، غرب الاسكندرية.

وأشار إلى أن إدارة الأراضي والمياه في المديرية هي الجهة المنوط بها إصدار التراخيص الخاصة بالاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية، مشيراً إلى بعضها تراخيص لأول مرة والبعض الآخر تجديد ترخيص مزاولة.

ولفت إلى أن الترخيص يسبقه معاينات على الطبيعة للتأكد من توافق الاشتراطات الواردة في الملفات واتساقها مع الواقع بعد معاينة فنيين الإدارة قبل منح الرخصة، أهما الشروط عدم عرض الأسمدة والمخصبات الزراعية في مكان واحد إلى جانب الادوية.