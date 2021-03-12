شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : ١١٠ محل بمنطقة الزمالك استغنوا عن الأكياس البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة، لأصحاب المحلات جهود وزارة البيئة من خلال حملة «إتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئى للمواطنين للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، آملة في أن يتبنى أصحاب المحلات داخل الشارع لتلك المبادرة ليكونوا قدوة ومثال يحتذى به باقى المحلات.

وأوضحت وجود ١١٠ محل بمنطقة الزمالك بدأ فعلياً في استخدام بدائل البلاستيك التي ليس لها أضرار على الصحة وكانت تلك المحلات في البداية ١٠ محلات إلى أن وصلت إلى ١١٠ عن طريق توعية بعضهم البعض بأخطار أستخدام المنتجات البلاستيكية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال جولتها مع أصحاب المحلات والمطاعم إلى الحملات والمبادرات التي قام بها البعض في مدينة الغردقة وحي الزمالك وبمشاركة حملات تطوعية في بعض المحلات لتبنى بدائل صديقة للبيئة.

وأكدت أنه سيتم إعطاء المحلات التي ستستبدل الأكياس الأحادية الإستخدام ببدائل صديقة للبيئة علامة أو شهادة خضراء، كما تدرس الحكومة إمكانية تقديم حوافز مالية وفقاً للمادة ٢٧ من قانون المخلفات، وذلك لتشجيع المحلات على استخدام كافة البدائل الصديقة للبيئة، كما تسعى الوزارة لعمل منصة لكافة الشركات والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتبادل الخبرات وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض.