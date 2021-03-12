شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة المنوفية : الموافقة علي ترخيص 106 مزارع دواجن وماشية خلال شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة في المنوفية بأنه تم المرور علي عدد (432) مزرعة وعلى (9) أسواق و (25) مصنع اعلاف بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الماضي، وأضاف أنه تمت الموافقة على (54) ترخيص لتشغيل مزارع دواجن و (52) ترخيص لمزارع ماشية وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان وزيادة المعروض منها في الأسواق ودعما لصغار المربين وتنمية المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أنه تم عمل معاينات للعديد من طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيداً للموافقة علي الترخيص بالتشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في المنوفية أنه خلال شهر فبراير الماضي تم المرور والمتابعة على مساحة (8563) فدان حدائق فاكهة وكذا مساحة (5442) فدان محاصيل خضر ، وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة لحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالمحصول الزراعي.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.