شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنيا : 3153 مدرسة جاهزة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، جاهزية 3153 مدرسة لاستقبال مليون و406 ألف و883 من الطلاب والتلاميذ لاستئناف الدراسة، الأحد، بالفصل الدراسي الثاني بجميع مراحل التعليم.

وقال «الرشيدي» إنه تم القيام بأعمال تعقيم المدارس وإعداد كنترولات، ولجان الامتحانات، داخل 1163 مدرسة ابتدائي، لعدد 43953 تلميذ وتلميذة، و716 مدرسة اعدادي، لاستقبال 313462 طالب وطالبة، و133 مدرسة ثانوي، لعدد 85448 طالب وطالبة، و30 مدرسة تعليم صناعي لاستقبال 68376 طالب وطالبة، و16 مدرسة تعليم تجاري، لاستقبال 49276 طالب وطالبة، و7 مدارس تعليم زراعي، 32534 طالب، و47 مدرسة تربية خاصة 1858 من التلاميذ، و480 مدرسة الفصل والصديقة تضم 13512 من المقيدين.

من جانبه، أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على ضرورة الاستعداد وإنهاء كافة التدابير اللازمة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصاً على سلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي.