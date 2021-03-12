شكرا لقرائتكم خبر عن طقس محافظة الوادي الجديد : عواصف ترابية وتحويلات مرورية لمنع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة إلى عواصف شديدة محملة بالأتربة وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وحالة من عدم الإستقرار في الطقس، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد درجة الإستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، علي ضرورة توخي الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح والعواصف ومدى تأثيرها على الطرق السريعة ، ونصب اكمنة مرورية لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية في حالة انعدام الرؤية بالطرق السريعة والطقس السيء.

وفي سياق متصل، تواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس الغير مستقر.