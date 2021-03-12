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وزير الرياضة يتفقد ميدان الرماية المطور بنادي مصنع السكر بأرمنت غرب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يتفقد ميدان الرماية المطور بنادي مصنع السكر بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة بزيارة النادي الرياضي الاجتماعي للعاملين بمصنع السكر بأرمنت بمحافظة الأقصر برفقة نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري.

وتفقد وزير الرياضة ميدان الرماية المطور بالنادى بحضور اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، وشارك الوزير ومرافقوه في الرماية على عدد من الأهداف باستخدام بندقية ضغط هواء والمسدس. وقام الوزير بتفقد ملعب كرة القدم القانوني بالنادى، والتعرف على إمكانيات النادي الإنشائية وأبرز ما يقدمه من خدمات لأعضائه.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي أعمال التطوير التي تم الانتهاء من تطويرها بمركز شباب الرزيقات قبلي والتي تمثلت في مبنى إداري مطور يتضمن مجموعة من القاعات وصالات الأنشطة والمكاتب الإدارية.

وأعلن الوزير عن انشاء ملعب خماسي بمركز شباب الرزيقات قبلي ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قام في الساعات المبكرة من صباح اليوم بتفقد مركز شباب الرواجح ، ووجه بإعداد دراسة متكاملة تتضمن الاحتياجات التي يتطلبها المركز من أعمال تطوير انشائية، والمشروعات المقترح إقامتها به تمهيداً للبدء في تنفيذها.

وزير الشباب يتفقد ميدان الرماية بارمنت
وزير الشباب يتفقد ميدان الرماية بارمنت
وزير الشباب يتفقد ميدان الرماية بارمنت
وزير الشباب يتفقد ميدان الرماية بارمنت
وزير الشباب يتفقد ميدان الرماية بارمنت
وزير الشباب يتفقد ميدان الرماية بارمنت

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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