شكرا لقرائتكم خبر عن أخر كلمات الحاجة زينب الملاح : خلو بالكم على البلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الدسوقي خليل، نجل الحاجة زينب الملاح، والتي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر، اللحظات الأخيرة في حياتها قبل وفاتها.

وقال وهو يبكى الحاجة زينب لقيت ربها وهى مصلية ومستمعة للقرآن الكريم، وقبل وفاتها بلحظات طلبت كوب عصير وشربته ثم أسلمت روحها لله عز وجل.

وأضاف: «الحاجة زينب كانت بتعشق تراب البلد والرئيس السيسى وفى كل صلاة تدعى لمصر وللسيسى وكانت دائما توصينا نخلي عينينا على مصر وتقول :خلوا بالكم على البلد يا ولاد.

لافتا إلى أنه سيتم الصلاة عليها بالمقابر بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الموافي بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ورحلت «الحاجة زينب» عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز 98 عامًا، بمنزلها بقرية بمنية سندوب بعد صراع وامراض الشيخوخة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الحاجة زينب الملاح وكرمها بعدما تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر، ووجه بأن تؤدي فريضة الحج على نفقته الشخصية.