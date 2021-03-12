شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعاود الانخفاض .. تعرف على أسعاره اليوم الجمعة في جميع البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، اليوم الجمعة، الموافق 12 مارس 2021.

وقد انخفض الدولار في نهاية تعاملات أمس الخميس ليصل الى 5 قروش دفعة واحدة في بعض البنوك ليصل أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم إلى 15.73 و15.63 وأعلى سعر 15.76 و15.66 للبيع والشراء على الترتيب.

وجاءت أسعار الصرف في البنوك المصرية كالتالي:

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك الإسكندرية 15.64 15.74 البنك العربي الأفريقي الدولى 15.64 15.74 البنك التجاري الدولي (CIB) 15.63 15.73 البنك الأهلي المصري 15.65 15.75 البنك الأهلى الكويتى- مصر 15.64 15.74 بنك عودة 15.66 15.76 البنك المصرى لتنمية الصادرات 15.65 15.75 بنك مصر 15.65 15.75 بنك قناة السويس 15.63 15.73 كريدى أجريكول 15.65 15.75 بنك مصر ايران 15.65 15.75 بنك بلوم 15.65 15.75 بنك HSBC 15.65 15.75 بنك التنمية الصناعية 15.65 15.75 بنك الكويت الوطني NBK 15.65 15.75 المصرف العربى الدولى 15.63 15.73