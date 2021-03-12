شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرئيس السيسي لمسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوى، لأداء صلاة الجمعة.

ويؤدى خطباء وأئمة المساجد فى المحافظات، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "حق الوطن والشهادة فى سبيله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا للأئمة بعد التأكيد عليهم بالالتزام بموضوع الخطبة نصّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.