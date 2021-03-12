الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى .

صلاة الجمعة من مسجد المشير

ويؤدى خطباء وأئمة المساجد فى المحافظات، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "حق الوطن والشهادة فى سبيله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا للأئمة بعد التأكيد عليهم بالالتزام بموضوع الخطبة نصّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.