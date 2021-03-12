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القاهرة - سامية سيد - السكة الحديد: الانتهاء من تطوير كافة عربات القطارات نهاية العام الجارى

كتب ــ رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد أنه جارى التطوير الشامل لعدد 200 عربة درجة ثالثة سكة حديد داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث تم الانتهاء من عدد 109 عربات منها حتى الآن.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن العمل يجرى على قدم وساق فى وزارة النقل لتكون كافة عربات ركاب السكك الحديدية قبل نهاية هذا العام عربات جديدة وأخرى تم تطويرها وتجديدها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه جارى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى تصنيع وتوريد 1000عربة بضائع جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحداث نقلة نوعية كبيرة فى مجال الوحدات المتحركة لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن التعاون سيمتد فى تصنيع وتوريد 200 عربة نوم جديدة لتشغيلها على خط القاهرة أسوان لدعم القطاع السياحي.