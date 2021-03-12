شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع يبحثان الموقف التنفيذى لمشروعات السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية في مجال الوحدات المتحركة حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بتعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة .

وخلال الإجتماع تم مناقشة موقف التطوير الشامل لعدد 200 عربة درجة ثالثة سكة حديد حيث تم الانتهاء من عدد 109 عربة حيث أكد الوزير ، على ضرورة الانتهاء من تطوير باقي العربات خاصة وان العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتكون كافة عربات ركاب السكك الحديدية قبل نهاية هذا العام عربات جديدة وأخرى تم تطويرها وتجديدها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية

ثم تطرقت المباحثات الى التعاون في تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بضرورة أحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك التعاون في تصنيع وتوريد 200 عربة نوم جديدة لتشغيلها على خط القاهرة أسوان لدعم القطاع السياحي.