شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: البلاستيك يحتاج حوالى 1000 سنة للتحلل فى التربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة ميدانية لعدد من المحلات المتنوعة ما بين مطاعم وصيدليات وكافيهات بشارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية لتشجيع مبادرات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، بهدف التعرف على كافة الأراء المختلفة ووضعها فى الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات لتكون معبرة عن نبض الشارع.

والتقت وزيرة البيئة خلال الجولة بعدد من أصحاب المحلات وتبادلت الحوار والنقاش معهم للتعرف على توجهاتهم وأرائهم والتحديات التى يواجهونها للتحول لاستخدام بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، حيث يحتاج البلاستيك لما يقرب من 1000 سنة للتحلل فى التربة وله اضرار كثيرة على الصحة والكائنات الحية.

وأوضحت لأصحاب المحلات جهود وزارة البيئة من خلال حملة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى للمواطنين للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، آملة فى أن يتبنى أصحاب المحلات داخل الشارع لتلك المبادرة ليكونوا قدوة ومثالا يحتذى به باقى المحلات، مشيرةً إلى وجود 110 محلات بمنطقة الزمالك بدأت فعلياً فى استخدام بدائل البلاستيك التى ليس لها أضرار على الصحة وكانت تلك المحلات فى البداية 10 محلات إلى أن وصلت إلى 110 عن طريق توعية بعضهم البعض بأخطار استخدام المنتجات البلاستيكية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال جولتها إلى الحملات والمبادرات التى قام بها البعض فى مدينة الغردقة وحى الزمالك وبمشاركة حملات تطوعية فى بعض المحلات لتبنى بدائل صديقة للبيئة.

وأوضح عدد من أصحاب المحلات، أن مشكلتهم الأساسية تتعلق بسعر منتجات بدائل البلاستيك التى تعتبر ذات سعر أعلى من البلاستيك رخيص الثمن، وفى حالة توافر تلك المنتجات بسعر مناسب لا مانع لديهم من الاعتماد عليها، كما أكد البعض على ضرورة أن يكون البديل جيدا ومناسبا لاستخدام مرتادى المحلات مثل "ماصة" العصير "الشاليموه " لابد من أن يكون ذو خامة تقارب لنفس ما يقدمه البلاستيك للمستخدم.

وأكدت لأصحاب المحلات، أنه يتم العمل على إيجاد منتج جيد يقدم نفس الخدمة التى يقدمها المنتج البلاستيك دون الضرر بالبيئة، حيث يتم دراسة إمكانية توفير تلك المنتجات من المخلفات الزراعية كجذوع الموز ومخلفات الذرة وغيرها على غرار ما تم تنفيذه فى جريد النخل الذى تم استغلاله فى صناعة خشب الMDF ، حيث يتولد بمصر سنوياً حوالى 42 مليون طن من المخلفات الزراعية والتى تتخطى نسبتها المخلفات الصلبة التى تصل إلى حوالى 26 مليون طن فى العام.

كما أوضحت وزيرة البيئة، لأصحاب المحلات، أنه سيتم إعطاء المحلات التى ستستبدل الأكياس الأحادية الاستخدام ببدائل صديقة للبيئة علامة أو شهادة خضراء، كما تدرس الحكومة إمكانية تقديم حوافز مالية وفقاً للمادة 27 من قانون المخلفات، وذلك لتشجيع المحلات على استخدام كافة البدائل الصديقة للبيئة، كما تسعى الوزارة لعمل منصة لكافة الشركات والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتبادل الخبرات وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض.