شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" للعاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، حملة "سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة .

ووجهت التحية والتقدير لكل أبناء مصر فى جميع دول العالم، الذين حملوا راية الوطن فى دول العمل، وأن يجعلهم دائما زخراً للوطن .

وقالت: "إنه من منطلق اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التواصل الكامل فيما بين أبناء الوطن بالخارج وجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات بمصر، تُطلق وزارة القوى العاملة المصرية اليوم الجمعة، حملة "سجل نفسك" على موقعها الإلكترونى، وعلى جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم".

وشددت على أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم .