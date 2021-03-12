شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي.

ويتلو قرآن الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، الشيخ أحمد تميم المراغي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة، الثلاثاء الماضي.

تأتى الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: