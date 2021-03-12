مصدر بالصحة يكشف نتيجة تحليل 291 عينة لاكتشاف سلالة كورونا "الإنجليزية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إجراء 291 تحليلا لمعرفة مدى وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن المعامل المركزية بالوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على إجراء 291 تحليل تسلسل جيني، والتي جاءت نتيجتها "سلبية" للسلالات التي ظهرت في جنوب أفريقيا وإنجلترا.

وأكد المصدر أن الوزارة لا تزال مستمرة في إجراء تحاليل التسلسل الجيني لاكتشاف اي تغيرت قد تستجد على سلالة فيروس كورونا الموجودة في مصر.

وأوضح أن اللجنة العلمية لم ترصد تغيرا في أعراض الإصابة بكوفيد-19 على المصابين خلال الأسابيع الماضية.

وبختام العام الماضي، أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.