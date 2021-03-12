شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «حدائق أكتوبر» يبدأ تنفيذ خطة زراعة النخيل بشوارع وطرق المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، البدء في زراعة النخيل المثمر بالشوارع والطرق بالمدينة ضمن خطة تطوير وزيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، لما لها من آثار بيئية وجمالية واضحة على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم البدء في توريد زراعة عدد 30 نخلة مثمرة أمام مبنى جهاز المدينة، وطريق جامعة زويل، مؤكداً أنه سيتم استكمال خطة زراعة العديد من النخيل المثمر في الفترة المقبلة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه تم وضع خطة لري الأشجار المثمرة والحفاظ عليها لتلبي الغرض من زراعتها، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ الأعمال التي تضفي مظهرا جماليا على المدينة، وتلبي رغبة سكانها.