شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد تدريب لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، صباح اليوم الجمعة، تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي المقامة بالصالة المغطاة لألعاب النزال بنادي المدينة بمحافظة الأقصر.

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

جاء ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور تدريبات ومعسكرات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع المحافظات، وتنفذه الادارة المركزية للاداء الرياضي«الادارة العامة للموهبة».

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

و يستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب في ألعاب «الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الاثقال» بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

وثمن الوزير على قدرة وقوة اللاعبين المشاركين بالمشروع وموهبتهم الواعدة، والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية. شهد التدريبات عدد من قيادات الوزارة منهم حفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة بالوزارة.

مشروع البطل الأوليمبي بالاقصر

وعقب ذلك، قام الدكتور أشرف صبحي بمشاهدة تدريبات أعضاء نادي المدينة في الكرة الطائرة وكرة القدم، وألعاب القوى، وأنشطة كشفية، والمقامة بمنشآت النادي.