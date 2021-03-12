شكرا لقرائتكم خبر عن قرية باريس تشهد ثالث أسابيع فعاليات القوافل الثقافية للمسارح المتنقلة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قرية باريس ثالث أسابيع فعاليات القوافل الثقافية للمسارح المتنقلة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى

وتتضمن العرض فقرات متعددة منها تابلوهات واحاتية راقصة للفرقة القومية للفنون الشعبية حيث تقدم الفرقة رقصة ( الخزام_ المجرونه_ البادية) وفقرة المزمار ومواهب في الشعر والغناء أيضا تضمنت أمسية شعرية لشعراء وأدباء واحة باريس وايضا ورشة فنون تشكيلية للاطفال.

وبدأت القوافل الثقافية المسرح المتنقل، فعالياتها بقرى واحة باريس ويشمل المسرح المتنقل، وحدة إضاءة، وغرف مجهزة، ووحدة صوت، وشاشات عرض حديثة، ويشمل تأمين متكامل من خلال التعاون مع الجهات الأمنية، والوحدة المحلية بالقرى التي تنظم بها القوافل.

وتستمر القافلة بالمحافظة في اسبوعها الثالث تشمل بعض القرى بمركز باريس، وتم مع الجهات التنفيذية والأمنية التنسيق لتمتد بواقع يومين كل اسبوع بالقرية الواحدة لضمان تحقيق الحراك الثقافي المطلوب، وتنمية مواهب الأطفال والمبدعين بتلك القري.

ولمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة بين ابناء القرى والنجوع، تطوف قوافل المسارح المتنقلة كل أنحاء مصر لاعادة تشكيل الوعى ونشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج ابداعية متنوعة تضم كافة اشكال الفكر والفن، مشيرة انها وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية وتُمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

ويأتى مشروع المسارح المتنقلة في إطار سعي وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصًا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المُكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم بقصور الثقافة.

وتستهدف قوافل المسارح المتنقلة الوصول إلى جميع أنحاء محافظات الصعيد وهم المنيا واسيوط وسوهاج بالإضافة للوادى الجديد لإعادة تشكيل الوعي ونشر التنوير وتقويم السلوك، من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم جميع أشكال الفكر والفن، وتعد وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية، كما تمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

كما أن أنشطة المسارح المتنقلة ستستمر داخل المحافظة لمدة شهر، بحيث تجوب القرى والنجوع، كما أن وزارة الثقافة تحرص على نشر الأنشطة الثقافية الأخرى بجانب أنشطة المسرح، حيث يتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة بالإضافة إلى ورش حكي أطفال وورش حرف تراثية، من أجل تقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل تلك القرى والنجوع وفق برنامج ثقافي محدد.