شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفرالشيخ» تكرم فريق «الطوارئ» تقديراً لجهود مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بتكريم فريق عمل غرفة الطوارئ بديوان المديرية وعلى رأسهم مصطفى خليفة، مشرف الغرفة، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهد خلال الموجة الأولي والثانية من جائحة الكورونا .

حضر التكريم كلاً من الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي والدكتور مجدي شنح مدير الرعاية الحرجة والعاجلة .

كما أشادت سلام بأداء الجميع أثناء الجائحة متمنيةً التوفيق للجميع .

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم