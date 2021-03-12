شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشارك في معرض البازار بالقاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك أندية الفتاة والمرأة في مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في معرض البازار لإحياء التراث والحرف اليدوية في أرض المعارض بمدينة نصر في محافظة القاهرة، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن أندية الفتاة والمرأة تشارك في المعرض بعدد من المعروضات والمنتجات السيناوية من مشغولات وملابس بدوية وأعمل الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والجلد، بجانب اللوحات الفنية من البيئة السيناوية والهدايا التذكارية.

أضاف راشد، أن المعرض مستمر حتي 20 مارس الجاري، ويضم نحو 400 عارض، يعرضون مختلف المنتجات اليدوية وهدايا عيد الأم والملابس والمشغولات اليدوية المتنوعة والإكسسوارات ومنتجات الفضة والنحاس والتطريز على القماش ومستحضرات التجميل الطبيعية والخزف واللوحات الفنية.

المنتجات السيناوية بالمعرض

المنتجات السيناوية بالمعرض

المنتجات السيناوية بالمعرض

المنتجات السيناوية بالمعرض

المنتجات السيناوية بالمعرض

المنتجات السيناوية بالمعرض